Hatay\'da 65 Kaçak Göçmen Yakalandı

Hatay'da 4 farklı araçta yapılan aramada 65 kaçak göçmen yakalandı, konuyla ilgili 6 şahıs tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında; 17 Mayıs - 25 Mayıs tarihleri arasında il genelinde 4 farklı noktada durdurulan 4 farklı araçta ve Yayladağı sınır bölgesinde yapılan aramada; üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve ülkemizde geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 65 göçmen şahıs tespit edildi. Olayların şüphelisi 8 şahıstan 6'sı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Diğer 2 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı. Mağdur göçmen şahıslar da işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Ayrıca, olaylarda kullanılan araçlara el konularak 187 bin 735 TL idari para cezası uygulandı. - HATAY