Hatay\'da 73 Gram Eroin ve Hassas Terazi Ele Geçirildi

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir şahsın evinde ve bahçesinde yapılan aramada; 2 parça halinde toplam 73 gram eroin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Hatay emniyet müdürlüğü uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında B.T'nin Dörtyol Yeşilköy mahallesinde bulunan ikametinde ve bahçesinde arama yapıldı. Yapılan aramada; 2 parça halinde toplam 73 gr eroin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli B.T çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY