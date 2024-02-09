Hatay'da 73 Gram Eroin ve Hassas Terazi Ele Geçirildi - Son Dakika
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Hatay'da 73 Gram Eroin ve Hassas Terazi Ele Geçirildi

Hatay\'da 73 Gram Eroin ve Hassas Terazi Ele Geçirildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan aramada, bir şahsın evinde ve bahçesinde 2 parça halinde toplam 73 gram eroin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Hatay emniyet müdürlüğü uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

09.02.2024 14:42
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir şahsın evinde ve bahçesinde yapılan aramada; 2 parça halinde toplam 73 gram eroin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Hatay emniyet müdürlüğü uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında B.T'nin Dörtyol Yeşilköy mahallesinde bulunan ikametinde ve bahçesinde arama yapıldı. Yapılan aramada; 2 parça halinde toplam 73 gr eroin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli B.T çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Hatay'da 73 Gram Eroin ve Hassas Terazi Ele Geçirildi - Son Dakika
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