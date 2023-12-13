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Hatay'da 8 şüpheli yakalandı, 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da 8 şüpheli yakalandı, 2'si tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheliyi yakaladı. Tutuklanan zanlılar arasında banka kartı hırsızlığı ve karşılıksız çek suçlarından arananlar bulunuyor.

Hatay\'da 8 şüpheli yakalandı, 2\'si tutuklandı
13.12.2023 - 19:45,
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Hatay'da polis ekiplerinin yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı. Zanlılardan 2'si tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenliği ve huzuru sağlamak için asayiş çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede aranan şahısların yakalanmasına yönelik İskenderun ilçesinde yapılan uygulamalarda; başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan S.T., karşılıksız çek suçundan 3 ay hapis cezası ile aranan G.E., hırsızlık suçundan aranan M.G., yağma suçundan aranan M.N., basit yaralama suçundan aranan İ.Y., hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan aranan M.T, cinsel taciz suçundan aranan A.E ve silahla tehdit suçundan aranan D.K yakalandı. Şüphelilerden S.T. ve G.E, tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şüpheliler serbest bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da 8 şüpheli yakalandı, 2'si tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da 8 şüpheli yakalandı, 2'si tutuklandı - Son Dakika
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