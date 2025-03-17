Hatay'da ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın, İskenderun ilçesi Çankaya Mezarlığı mevkiinde bulunan ağaçlık alanda yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri intikal etti. Yangın OGM ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında ağaçlık alan zarar gördü. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Ağaçlık Alandaki Yangın Kontrol Altında - Son Dakika
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