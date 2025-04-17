Hatay\'da Alevlere Teslim Olan Tır Kullanılmaz Hale Geldi

Hatay'da seyir halindeyken alevlere teslim olan tır kullanılmaz hale geldi.
Yangın, İskenderun ilçesi Sarıseki Mahallesi Organize Sanayi Sitesi mevkiinde yaşandı. Hurda yüklü seyir halindeki tırın çekici kısmı bir anda alevler aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yaralanmanın yaşanmadığı yangında araç kullanılmaz hale geldi. - HATAY
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