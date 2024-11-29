Hatay'da Amatör Futbol Maçında Kavga Çıktı - Son Dakika
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Hatay'da Amatör Futbol Maçında Kavga Çıktı

Hatay\'da Amatör Futbol Maçında Kavga Çıktı

Hatay'da amatör maçta kaleciye yumruk atılmasıyla başlayan kavgada 5 futbolcu yaralandı.

29.11.2024 09:17
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Hatay'da maçta çıkan kavganın ev sahibi takım kalecisine atılan yumrukla başladığı iddia edildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada 5 futbolcu yaralanırken, tekmelerin ve yumrukların havada uçtuğu anlar kameraya yansıdı.

Hatay 1. Amatör Küme müsabakasında Payas Mesaspor ile İskenderun Azganlıkspor karşı karşıya geldi. Mücadele iki takımın 2-2 eşitliğiyle sona ererken, hakemin son düdüğüyle saha aniden karıştı. Futbolcular ve taraftarlar arasında taşlı, yumruklu ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada Payas Mesaspor takımından 3 futbolcu ve İskenderun Azganlıkspor'dan 2 futbolcu yaralandı. Futbolcuların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kavganın kaleciye atılan yumrukla başladığı iddia edildi. Öte yandan ligin ilk yarısındaki maça bir gün kala Mesasporlu futbolcuların lisanslarının çalınması üzerine kulüp son anda çalınan lisansları çıkartarak maça çıktı.

Payas Mesaspor kurucusu 30 yaşındaki Samet İlbeyli, kavgaya ilişkin, "Maçımız saat 15.00'te başladı ve 17.00'de de sona erdi. Maç sürecinde karşılıklı atışmalar oldu. Maçımız 2-2 biterken, bu süreçte karşı yedek kulübesinden karşılıklı bir atışma oldu. Size vereceğim görüntülerde de mevcut gri kapüşonlu bir çocuk bizim yedek kalecimize koşarak yumruk attıktan sonra olay çığırından çıktı. Karşı tarafın taraftarları sahaya indi ve bizim taraftarı da ister istemez kızdırdı bu hareket. Maç bitiminde de karşı tarafın bizi tahrik edici hareketleri taraftarlarımızı kışkırtmaya sebep oldu. Maçta tek tribün olduğu için gruplar karışıktı. Karşı taraf bizi kışkırtmaya devam etti. Size vereceğim görüntülerde de mevcut gri kapüşonlu bir çocuk bizim yedek kalecimize koşarak yumruk attıktan sonra olay çığırından çıktı" ifadelerini kullandı.

"Biz de gerekli işlemleri başlattık, darp raporlarımızı aldık ve şikayette bulunduk"

Yaşanan kavgadan dolayı iki tarafın da mağdur olduğunu dile getiren İlbeyli, "Daha sonra bizim sporcularımız ister istemez karşılık verdi. Futbolcularımızdan bir tanesinin baldırında krampon dişi izi var. Bir tanesine arkadan kafasına taşla vuruldu, bir tanesinin sırtına tekme atıldı. Bizim de sporcularımız yaralandı, tamamen kendilerini mağdur göstermeye çalışıyorlar ve bu durum tamamen asılsızdır. Bizde sporcularımızın hastane raporları da mevcut. Futbolcularımızdan bir tanesi maç içerisinde sert ve kasıtlı bir hareket üzerine itildi, dün elinden ameliyat edildi, iki yerde kırık var. Futbolcularımızın bir tanesinin gözünde morluk var, birkaç tanesinde bu şekilde sakatlık var. Birinin sırtında ve birinin kafasında. Biz de gerekli işlemleri başlattık, darp raporlarımızı aldık ve şikayette bulunduk. Mağduriyet varsa ortada iki tarafta da var" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Amatör Futbol Maçında Kavga Çıktı - Son Dakika

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