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Hatay'da apartmanın deposu alevlere teslim oldu

HATAY - Hatay'da 4 katlı apartmanın deposunda meydana gelen yangın mahalle sakinlerini korkuttu.

Yangın, Antakya ilçesi Kuyulu Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın depo kısmında yaşandı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler vatandaşlarda tedirginliğe neden olurken o anlar kameraya yansıdı. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınırken binanın 1. katı ve zemin katı zarar gördü.