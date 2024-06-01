Hatay'da araç tarlaya uçtu: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hatay'da araç tarlaya uçtu: 3 kişi yaralandı

Hatay\'da araç tarlaya uçtu: 3 kişi yaralandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, otomobil tarlaya uçtu. Kazada yaralanan 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

01.06.2024 15:29
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Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçan araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkhan- Reyhanlı karayolu üzerinde Muratpaşa Mahallesi mevkinde meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 vatandaş, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Yaralılar, daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da araç tarlaya uçtu: 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da araç tarlaya uçtu: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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