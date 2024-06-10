Hatay'ın Arsuz ilçesinde araç uçuruma yuvarlandı, 2 kişi yaralandı

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde tekerinin patlaması sonucunda uçuruma yuvarlanan araçtaki 2 şahıs yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Arsuz ilçesi Kale Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Arsuz ilçesi istikametinden Çevlik istikametine doğru seyir halindeki otomobil, tekerinin patlamasıyla uçuruma yuvarlandı. 31 MAF 09 plakalı AUDI marka otomobilin uçuruma yuvarlanmasıyla meydana gelen kazada, araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, araçtaki yaralı 2 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - HATAY