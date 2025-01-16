Hatay'da Aranan 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da Aranan 3 Şüpheli Yakalandı

Hatay\'da Aranan 3 Şüpheli Yakalandı

Hatay'da kesinleşmiş cezaları bulunan 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

16.01.2025 14:30
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Hatay'da haklarında verilen kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 şüpheli şahıs Antakya, İskenderun ve Kırıkhan ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıslsar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandılar.

Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Çalışmalarda; bina içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.S., Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan K.O. ile 13 farklı dosyadan toplamda 34 yıl hapis ve 500 TL para cezası ile aranan C.D. adlı 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Aranan 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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