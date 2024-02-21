Hatay\'da Aranan 7 Kişi Yakalandı, 4\'ü Tutuklandı

CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin 31 Mart yerel seçimleri için aday gösterdiği isimler arasında yer alıyor. Yavaş, kendi adını taşıyan resmi sitesinde mal varlığını açıkladı. Ayrıca, seçim harcamalarının CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından karşılandığını belirterek diğer belediye başkan adaylarının da mal beyanlarını açıklaması gerektiğini vurguladı.