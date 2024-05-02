Hatay'da aranan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da aranan şahıs tutuklandı

Hatay\'da aranan şahıs tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısları yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından 14 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan Z.T., Antakya ilçesinde yakalandı ve tutuklandı.

02.05.2024 17:47
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Hatay'da aranan şahısları yakalamaya yönelik çalışmada, 14 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısları yakalamaya yönelik asayiş çalışmalarını aralıksız sürüyor. Bu çerçevede Antakya ilçesi Alahan Mahallesi'nde; hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından toplam 14 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Z.T. 2 Nisan tarihinde yakalandı. Yakalanan şüpheli Z.T., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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