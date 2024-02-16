Hatay'da Asayiş Uygulamasında 24 Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Hatay'da Asayiş Uygulamasında 24 Şahıs Gözaltına Alındı

Hatay\'da Asayiş Uygulamasında 24 Şahıs Gözaltına Alındı

Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde yapılan asayiş uygulamasında 24 şahıs gözaltına alındı. Uygulama sonucunda 7 adet silah ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

16.02.2024 20:47
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Hatay'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde yapılan asayiş uygulamasında 24 şahıs gözaltına alındı. 7 adet silah ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde yürütülen uyuşturucu madde ve kaçakçılık ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Jandarma ekiplerinin il genelinde sürdürdüğü çalışmalar kapsamında;24 şüpheli şahsın üst, ikamet ve araçlarında yapılan aramada 5 adet Av tüfeği, 2 adet 7.65 mm tabanca, 836 Captagon, 80 gram Metamfetamin, 375 gram Kubar Esrar, 256 gram Kannobionid, 35 Extacy hap, 90 yeşil reçete ile satılan hap ele geçirildi.

24 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

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