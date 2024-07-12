Hatay\'da bahçe yangını söndürüldü

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Hatay'da yaşanan bahçe yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi E-5 otoyolu kenarında meydana geldi. Mahallede bulunan bahçede yangın çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri intikal etti. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangın çevredeki evlere sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Ekipler tarafından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. - HATAY