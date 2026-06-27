Hatay'da bahçede çıkarak römorka sıçrayan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın; Altınözü ilçesi Çetenli Mahallesinde meydana geldi. Bahçede başlayan yangında alevler römorka sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da Bahçede Yangın! - Son Dakika
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