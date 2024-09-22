Hatay\'da Barajda Kaybolan 5 Kişiden 4\'ünün Cansız Bedeni Bulundu

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Hatay'da serinlemek için girdikleri barajda suyun içinde kaybolan 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, serinlemek için Reyhanlı Barajı'na giren 5 yabancı uyruklu şahıstan haber alamayan yakınları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda 4 şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin barajda arama çalışmalarının hava kararıncaya kadar devam edeceği öğrenildi. - HATAY