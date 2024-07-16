Hatay\'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

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Hatay'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından binanın tamamını sarmadan söndürüldü.

Yangın, Samandağ İlçesi Cemal Gürsel Mahallesinde bulunan bir evde meydana geldi. Yangını fark eden ev sahibinin yangını 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken evde maddi hasar oluştu. - HATAY