Hatay'da bir kişi kaldırımda ölü bulundu
HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kişi kaldırımda ölü bulundu. 58 yaşındaki adamın kalp krizi geçirerek öldüğü olduğu tespit edildi.
Olay, İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde 58 yaşındaki Mehmet Karakaş'ın kaldırım üzerinde hareketsiz bir şekilde durduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan ilk incelemede şahsın kalp krizi geçirerek öldüğü tespit edildi.
Karakaş'ın cenazesi olay yerinde incelemenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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