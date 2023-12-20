Hatay\'da çalınan 2 otomobil bulundu, 4 şahıs tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çalınan 2 otomobil polis ekiplerince bulunurken, olayla ilgili 4 şahıs tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Ekiplerin çalışmaları kapsamında İskenderun Denizciler Mahallesinde iki oto hırsızlığı ve bir otodan hırsızlık olaylarının şüphelileri R.H., S.H, A.İ.,N.Ç ve hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan R.A. yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan; S.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 2 adet çalıntı otomobil, 2 adet şase numarası kazınmış motosiklet, 5 gram uyuşturucu madde ve 5 adet fişek ele geçirildi. - HATAY