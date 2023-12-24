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Hatay'da çıkan hortum seralara zarar verdi - Son Dakika
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Hatay'da çıkan hortum seralara zarar verdi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen hortum, salatalık, domates ve biber üretimi yapılan seralara zarar verdi. Hortum sonucunda birçok seranın yerle bir olduğu ve milyonlarca liralık zararın meydana geldiği belirtildi. Sera sahipleri yetkililerden yardım bekliyor.

Hatay\'da çıkan hortum seralara zarar verdi
24.12.2023 - 11:47,
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde sabah saatlerinde çıkan hortum, seralara zarar verdi.

Meydan Mahallesi'nde sabah saatlerinde hortum çıktı. Hortum salatalık, domates ve biber üretimi yapılan seralara zarar verdi. Serası yerle bir olan Gazim Karataş, "Saat altı civarında seralarımıza geldik ve bu enkazı gördük. Zararımız 1 milyona yakın, perişan haldeyiz ama Allah'tan gelen bir şey. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Başka bir seranın sahibi Sever Kuş ise, "Sabah saatlerinde arkadaşlar aradı 'hortum olmuş ve sizin seralara zarar vermiş' dediler, biz de geldik baktık seralarımız zarar görmüş. Deprem vurmuştu şimdi de hortum, yapacak bir şey yok" diye konuştu. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da çıkan hortum seralara zarar verdi - Son Dakika


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