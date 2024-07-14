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Hatay'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

HATAY - Hatay'ın Payas ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 şahıs yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Payas ilçesi Karacami Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen 3 şahıs arasında belirlenemeyen nedenden dolayı kavga çıktı. Bir süre sonra tartışma silah kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada 2 şahıs yaralandı. Olayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralılara ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.