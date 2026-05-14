Hatay\'da Dalgaya Kapılan Gençler Kurtarıldı

Hatay'da dalgaya aldırmayarak denize giren 4 genç boğulma tehlikesi geçirdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılan gençlerin, ölümle burun buruna geldiği anlar kameraya yansıdı.

Olay, Samandağ ilçesi Çevlik sahilinde yaşandı. Denizdeki dalgaya aldırmayan 4 genç denize girdi. Bir süre sonra gençler, rip akıntısına kapılarak boğulma tehlikesi yaşadı. Durumu fark eden vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Denizde korku dolu anlar yaşayarak kurtarılmayı bekleyen gençlerin o anları kameraya yansıdı. Şahıslar, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin müdahalesiyle botla kurtarıldılar. İlk müdahaleleri sahilde yapılan şahıslar önlem amaçlı hastanede tedavi altına alındılar. - HATAY