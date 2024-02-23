Hatay Emniyet Müdürlüğü Operasyonunda 4 DEAŞ ve El Kaide Şüphelisi Tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede terör örgütü DEAŞ ve El Kaide militanlarının olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine eş zamanlı olarak şafak vakti 22 Şubat günü 5 adrese baskın yaptı. Yapılan baskında terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen H.A., A.E., S.E., A.E.M. ile S.E. saklandıkları ikamette yakalandı. Emniyete getirilen şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeyle sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, H.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - HATAY
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Çorlu tren faciasında hayatını kaybedenlerin aileleri, görevden alınan Veysi Kurt'un tekrar genel müdür olarak atanmasına tepki gösterdi. Faciada hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz, atamanın adaletin olmadığını gösterdiğini belirtirken, Zeliha Bilgin ise sorumlu kişilerin ödüllendirildiğini ve korunduğunu ifade etti. Ailelerin avukatı Akçay Taşçı ise bu kararın TCDD yönetiminin ders almadığını kanıtladığını söyledi.
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