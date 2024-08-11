Hatay'da Denizde Kaybolan Adamın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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Hatay'da Denizde Kaybolan Adamın Cansız Bedeni Bulundu

Hatay\'da Denizde Kaybolan Adamın Cansız Bedeni Bulundu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde denize açılan ve en son 12 mil açıkta görülen Suat Dede'nin cansız bedeni Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından bulundu. İmam olan Dede'nin cenazesi morga kaldırıldı.

11.08.2024 12:25
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Hatay'da botuyla denize açılan ve en son 12 mil açıkta görülen adamın cansız bedeni Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından bulundu.

Geçtiğimiz gün Dörtyol ilçesi balıkçı barınağı mevkiinden sabah saat 05.30 sıralarında botuyla denize açılan Suat Dede, en son 12 mil açıkta görülmüş ve botu denizde boş bir vaziyette Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından bulunmuştu. Sahil Güvenlik ekiplerinin dron ile havadan ve denizden yürüttükleri çalışmalar neticesinde cami imamı olduğu öğrenilen Dede'nin cansız bedeni İskenderun Körfezi'nde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından imamın cenazesi morga kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

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