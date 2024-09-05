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Hatay'da depo olarak kullanılan çadır yanarak kullanılmaz hale geldi.

Antakya İlçesi Karlısu Mahallesi'nde vatandaşların depo olarak kullandığı çadır alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yayılan alevler, bahçeye de sıçradı. Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında, çadır kullanılmaz hale geldi. - HATAY