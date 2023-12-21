Hatay\'da deprem anı kameralara yansıdı

Depreme maç izlerken yakalandılar: Panik anları kamerada

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem esnasında maç izleyenlerin yaşadığı korku güvenlik kamerasına yansıdı.

Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay'da artçı sarsıntılar devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 21.24'de merkez üssü Hatay'ın Antakya ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9.19 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Antakya kent merkezinde tedirginliğe neden oldu. Depreme maç izlerken yakalanan vatandaşların korku anında dışarıya kaçma anıysa kameraya yansıdı.