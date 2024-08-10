Hatay\'da depremde zarar gören binanın yıkımı sırasında molozlar yola devrildi

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Hatay'ın Defne ilçesinde depremde zarar gören 6 katlı binanın yıkımı esnasında molozların trafiğe kapatılmayan yola devrilmesi yürekleri ağza getirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bulunan 6 katlı apartman da iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Görüntülerde; binanın kağıt gibi yerle bir olma anı ve vatandaşların panikleyip kaçtığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı. 6 katlı binanın yıkımı esnasında yolun araç ve yaya trafiğine kapatılmamasıysa yürekleri ağza getirdi. - HATAY