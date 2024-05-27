Hatay'da depremzede vatandaşların yaşadığı 6 konteyner ve baraka çıkan yangında kül oldu - Son Dakika
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Hatay'da depremzede vatandaşların yaşadığı 6 konteyner ve baraka çıkan yangında kül oldu

Hatay\'da depremzede vatandaşların yaşadığı 6 konteyner ve baraka çıkan yangında kül oldu

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremzede vatandaşların yaşadığı 6 konteyner ve baraka çıkan yangında kül oldu. Yangın, kısa sürede büyüyerek itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

27.05.2024 18:26  Güncelleme: 18:32
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Hatay'da depremzede vatandaşların yaşadığı 6 konteyner ve baraka çıkan yangında kül oldu.

Yangın, Antakya ilçesi Alaaddin Mahallesi'nde meydana geldi. Depremzedelerin bireysel olarak kurdukları barakalar ve konteynerlerde yangın meydana geldi. Yangın kısa sürede büyürken, durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye gelerek alevlere müdahale etti. Alevlerin yayılmasıyla yan yana bulunan 6 konteyner ve baraka yandı. Jandarma ekipleri, yangının sebebini belirlemek için çalışma başlattı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da depremzede vatandaşların yaşadığı 6 konteyner ve baraka çıkan yangında kül oldu - Son Dakika

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