 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hatay'da depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner yanarak kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner yanarak kullanılmaz hale geldi

Hatay'ın Kumlu ilçesinde meydana gelen yangında, depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner kullanılamaz hale geldi. Yangın, Doğu Ayrancı Mahallesi'nde meydana geldi ve itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Hatay\'da depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner yanarak kullanılmaz hale geldi
24.01.2024 - 09:36,
Abone Ol

Hatay'da depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Kumlu ilçesi Doğu Ayrancı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner, bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Konteynerin yandığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangından dolayı konteyner kullanılamaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İtfaiye, Kumlu, Hatay, Deprem, İtfaiye, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner yanarak kullanılmaz hale geldi - Son Dakika


09:07
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Çakar, ekonomi ve bankacılık sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi: (1) Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Çakar, ekonomi ve bankacılık sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi: (1)
09:02
Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55
Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza
08:19
Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
08:18
Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
08:15
İsveç'e NATO onayının verilmesinin ardından ABD'den F-16 açıklaması: Bu satış hepimizin çıkarını destekleyecek İsveç'e NATO onayının verilmesinin ardından ABD'den F-16 açıklaması: Bu satış hepimizin çıkarını destekleyecek
07:46
Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı

Son Dakika
09:02 Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55 Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48 Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza
08:18 Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
08:19 Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
08:15 İsveç'e NATO onayının verilmesinin ardından ABD'den F-16 açıklaması: Bu satış hepimizin çıkarını destekleyecek
07:46 Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı
07:17 Gece kulübünde silahlı çatışma: 2'si polis 5 kişi yaralandı
04:35 New Jersey'de Türk Vatandaşına Şehrin Anahtarı Hediye Edildi
01:47 ABD, İran destekli milis gruplara ait üç tesisi vurdu: Saldırıları derhal durdurun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 09:59:16. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner yanarak kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement