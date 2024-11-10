Hatay'da Depremzedelere 500 Bin Çilek Fidesi Dağıtıldı - Son Dakika
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Hatay'da Depremzedelere 500 Bin Çilek Fidesi Dağıtıldı

Hatay\'da Depremzedelere 500 Bin Çilek Fidesi Dağıtıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da Büyükşehir Belediyesi afetzede çiftçilere 500 bin çilek fidesi dağıtarak tarımsal üretimi destekliyor. Hedeflenerek 80 dönümlük alanda üretim yapılması ve 5 bin kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.

10.11.2024 12:54  Güncelleme: 13:03
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Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da Büyükşehir Belediyesi tarafından afetzede çiftçilere 500 bin çilek fidesi dağıtıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da devlet desteğiyle asrın felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Bölgede depremin izlerini silmeye çalışan Hatay Büyükşehir Belediyesi, "Hatay Ayağa Kalkıyor" sloganıyla il genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürürken vatandaşların ekonomik olarak kalkınması amacıyla da birçok projeye destek oluyor. Hassa'da 16 çiftçinin 80 dönüm alanda çilek yetiştirmek amacıyla yaptığı projeye Büyükşehir Belediyesi destek olarak üreticinin yüzünü güldürdü. HBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının Hassa'da düzenlediği "Çilek Fidesi Dağıtımı" programına HBB Genel Sekreteri Hayrettin Güngör, Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Kandemir, daire başkanları ve çiftçiler katıldı. 500 bin çilek fidesinin çiftçilere dağıtıldığı program kapsamında 80 dönümlük alanda üreticilerin mağdur olmaması ve üretimin devam etmesi amaçlanırken bölgede 5 bin kişiye istihdam olanağı sağlaması hedefleniyor.

Dağıtım programında konuşan Genel Sekreter Hayrettin Güngör, "Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatı ve destekleriyle çilek üretimine katkı sunmaya çalışıyoruz. 80 dönümlük bir alanda ekilecek bu fidelerin inşallah hasadını da göreceğiz. İnşallah önümüzdeki süreçte sayın başkanımızın liderliğinde, birçok alanda da daha fazla desteklerimizin olduğunu göreceksiniz" dedi.

Genel Sekreter Güngör "Katma değeri yüksek bir ürün, hem yurt içi piyasada hem de yurt dışında bunun pazarlanması bu işe çok büyük katkı sağlayacak. Yılın büyük bölümünde üretimin devam etmesi lazım. Burada seracılığın da yaygınlaşması, sadece çilekte değil birçok alanda bunun da desteklenmesi gerektiğini çiftçilerimiz ifade ettiler. İmkanlarımız ölçüsünde inşallah bundan sonraki süreçte de katkı sağlayacağız ve burada seracılığın gelişmesi, tarımın gelişmesi, katma değerinin yükselmesi, daha fazla üretimin elde edilmesi için hem hükümetimiz, hem de belediyemiz el birliğiyle bu destekleri çoğaltacağımızı ifade ediyoruz" diyerek konuşmasına son verdi.

Program sonunda üretim yapılacak alana ilk fideleri çiftçilerle beraber diken Hayrettin Güngör projenin hayırlı olması temennisinde bulundu. - HATAY

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Yerel Yönetim, Çiftçilik, 3-sayfa, Ekonomi, Tarım, Yaşam, hatay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Depremzedelere 500 Bin Çilek Fidesi Dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da Depremzedelere 500 Bin Çilek Fidesi Dağıtıldı - Son Dakika
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