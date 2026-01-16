Depremde evi yıkılan ailenin yeni yuvası alev alev yandı

Hatay'da depremde evi yıkılan Özlem Berrak ve ailesinin yaşadıkları yeni yuvaları yangında zarar gördü. Depremin ardından ikinci kez felaketi yaşayan Berrak, 1 yıldır yaşadığı yuvasının yeniden eski haline dönmesini istiyor.

Edinilen bilgilere göre yangın, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Özlem Berrak ve ailesinin yaşadığı 4. kattaki daire henüz bilinmeyen nedenle alevlere teslim oldu. Yangını fark eden ev sahibi Özlem Berrak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını diğer odalara sıçramadan söndürdü.

Asrın felaketinde evi yıkılan Berrak, depremi atlatmaya çalışırken yangınla birlikte ikinci kez felaketi yaşadı. Evlatlarıyla birlikte son anda yangından kaçmayı başaran Berrak ailesi, yuvalarının yeniden eski haline dönmesini istiyor.

"Birden alevler yükselince müdahale edemedik"

Evlatlarıyla evde oturdukları esnada alevlerin içinde kaldıklarını ifade eden Özlem Berrak, "Çocuklar birlikte yangın esnasında evdeydik. Oğlum yangın var anne dedi. Geldiğimizde kanepeler ve perdeler yanıyordu. Birden alevler yükselince müdahale edemedik. İtfaiye ekiplerine haber ettik. Ekipler de gelip müdahale ettiler. Yangını fark etmedik. Küçük oğlum koku var, yangın çıktı galiba diye söyledi. Geldiğimizde ise alevlerle karşılaştık. Apartman girişine inip yardım istedim, yardım edin diye bağırdım. Komşular da itfaiye ekiplerine haber verdiler. Depremde bu mahallede oturuyorduk. Depremde evimiz yan yattı ve sonrasında yıkıldı. Burada 1 yıldır yaşıyorum. Bu odada büyük oğlum kalıyor. Oğlum içeride değil de mutfaktaydı. Odasına geri döndüğünde odam yanıyor diye bağırmıştı. Çocuğumun odası komple yandı ve biraz da benim odama sıçradı. Evimizin eski haline dönmesini çok istiyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY