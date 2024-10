Hatay\'da Dilenciler Üzerine Operasyon: Bir Günde 12 Bin 980 Lira Toplandı

3.Sayfa

Hatay'da zabıta ekiplerince dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bir dilencinin bir günde 12 bin 980 lira toplaması, görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, Antakya Haraparası Mahallesi'nde rutin devriye esnasında para toplayabilmek için vatandaşların manevi duygularını istismar ederek O.K. isimli şahsın dilendiğini tespit etti. Ekipler tarafından yakalanan O.K., zabıta kontrol noktasına getirilerek arama yapıldı. Yapılan aramada O.K. üzerinden tam 12 bin 980 lira çıktı. Şahsın üzerinden çıkan 12 bin 980 liraya kamuya aktarılmak üzere el konuldu.

Yetkililer kolay yoldan para kazanmayı meslek edinmiş dilencilerin vatandaşın manevi duygularını sömürerek kısa sürede yüksek miktarda paralar topladığını ifade ederek, bu tür kişilere karşı dikkatli olunması ve para verilmemesi gerektiği konusunda vatandaşları uyardı. - HATAY