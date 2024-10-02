Hatay'da Dilenciler Üzerine Operasyon: Bir Günde 12 Bin 980 Lira Toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hatay'da Dilenciler Üzerine Operasyon: Bir Günde 12 Bin 980 Lira Toplandı

Hatay\'da Dilenciler Üzerine Operasyon: Bir Günde 12 Bin 980 Lira Toplandı

Hatay'da zabıta ekipleri, dilencilere yönelik bir operasyon düzenledi. O.K. isimli bir dilencinin bir günde topladığı 12 bin 980 lira, yetkilileri şaşırttı. Elde edilen para kamuya aktarılmak üzere el konuldu.

02.10.2024 11:44  Güncelleme: 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da zabıta ekiplerince dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bir dilencinin bir günde 12 bin 980 lira toplaması, görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, Antakya Haraparası Mahallesi'nde rutin devriye esnasında para toplayabilmek için vatandaşların manevi duygularını istismar ederek O.K. isimli şahsın dilendiğini tespit etti. Ekipler tarafından yakalanan O.K., zabıta kontrol noktasına getirilerek arama yapıldı. Yapılan aramada O.K. üzerinden tam 12 bin 980 lira çıktı. Şahsın üzerinden çıkan 12 bin 980 liraya kamuya aktarılmak üzere el konuldu.

Yetkililer kolay yoldan para kazanmayı meslek edinmiş dilencilerin vatandaşın manevi duygularını sömürerek kısa sürede yüksek miktarda paralar topladığını ifade ederek, bu tür kişilere karşı dikkatli olunması ve para verilmemesi gerektiği konusunda vatandaşları uyardı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Operasyon, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Zabıta, Hukuk, hatay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Dilenciler Üzerine Operasyon: Bir Günde 12 Bin 980 Lira Toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:18 İsrail, Lübnan’ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu
10:11 FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay, Ankara’da saklandığı evde yakalandı FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
17:34 Serhat Akın’a pusu kurup ayağına sıkanların ifadeleri ortaya çıktı Serhat Akın'a pusu kurup ayağına sıkanların ifadeleri ortaya çıktı
17:34 Yapıcıoğlu’ndan “4. madde“ tartışmalarına yanıt: Bizim Cumhuriyet’le bir kavgamız yok Yapıcıoğlu'ndan "4. madde" tartışmalarına yanıt: Bizim Cumhuriyet'le bir kavgamız yok
17:15 Mehmet Topal’ın çalıştırdığı takım batıyor Mehmet Topal'ın çalıştırdığı takım batıyor
16:42 Kürsüde başka Meclis’te başka Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel’le tokalaştı Kürsüde başka Meclis'te başka! Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel'le tokalaştı
16:38 Acun, Torreira’yı da boş geçmedi: O yumruklar Türk futboluna kalktı Acun, Torreira'yı da boş geçmedi: O yumruklar Türk futboluna kalktı
16:27 Victor Osimhen’in sözleşmesindeki gizli madde gerçekleşirse Galatasaray paraya para demeyecek Victor Osimhen'in sözleşmesindeki gizli madde gerçekleşirse Galatasaray paraya para demeyecek
16:23 Arda Güler’den Ancelotti’ye rest: İstemiyorsan gideyim Arda Güler'den Ancelotti'ye rest: İstemiyorsan gideyim
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’ye geldiğinde yalnızca DEM Parti grubu ayağa kalkmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'ye geldiğinde yalnızca DEM Parti grubu ayağa kalkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 12:14:31. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay'da Dilenciler Üzerine Operasyon: Bir Günde 12 Bin 980 Lira Toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement