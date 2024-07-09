Hatay'da Durdurulan Araçta 1640 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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Hatay'da Durdurulan Araçta 1640 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Hatay\'da Durdurulan Araçta 1640 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Hatay il Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarına yönelik yaptıkları çalışmalarda İskenderun Nardüzü Mahallesinde durdurulan bir araçta 1640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili olarak A.A. ile A.Ç. hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefetten işlem yapıldı.

09.07.2024 11:00
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Hatay'da durdurulan bir araçta yapılan aramada 1640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Hatay il Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte huzuru ve asayişi sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekiplerince kaçakçılık olaylarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 6 Temmuz tarihinde İskenderun Nardüzü Mahallesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada; 1640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak A.A. ile A.Ç. hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefetten işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Durdurulan Araçta 1640 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da Durdurulan Araçta 1640 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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