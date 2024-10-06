Hatay\'da Elektrik Trafosunda Yangın

Hatay'da elektrik trafosunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Arsuz İlçesi Madenli Mahallesi'nde bulunan elektrik trafosunda yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri intikal etti. İtfaiye ekiplerinin kontrollü müdahalesiyle yangın, Arsuz İtfaiye İstasyonu ekipleri tarafından söndürüldü. Gerekli tedbirlerin alınmasının ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi. - HATAY
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