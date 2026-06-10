Hatay\'da evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Hatay'ın Kumlu ilçesinde evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, Kumlu ilçesi Uzunkavak Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan evde, bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evin yandığını gören komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürüldü. Çıkan yangından dolayı evde maddi hasar oluştu. - HATAY