Hatay\'da Fabrikada Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir fabrikanın malzeme sahasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Menderes Mahallesi'nde bulunan bir fabrikanın malzeme sahasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangının ardından soğutma çalışmaları yapıldı. - HATAY