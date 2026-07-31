Hatay'da Feci Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika
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Hatay'da Feci Kaza: 5 Yaralı

Hatay\'da Feci Kaza: 5 Yaralı
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Hatay'da tırla çarpışan otomobil şarampole devrildi, ağır yaralı da var. Kazanın detayları inceleniyor.

Hatay'da tırla çarpışan otomobilin şarampole devrildiği kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Tır sürücüsünün metrelerce fren yaptığı ve otomobilin şarampole devrildiği anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Gaziantep - Hatay kara yolu Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi mevkiinde yaşandı. Aynı istikamette ilerleyen H.P. idaresindeki 31 U 4061 plakalı otomobil, sağ şeritteki 27 AOR 018 plakalı tırla çarpışarak şarampole uçtu. Feci kazada; tır sürücüsünün metrelerce fren yaptığı ve otomobilin şarampole uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada otomobil sürücüsü ve araçta bulunan M.Ö., S.Ö., E.Ö. ve Ö.Ö.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldılar. Sürücü H.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Hatay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da Feci Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika

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