Hatay\'da Feci Kaza: 6 Yaralı

Hatay'ın Belen ilçesinde otomobil ile sepetli motosikletin çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü. Feci kazada 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Antakya- İskenderun kara yolu Kıcı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. B.D. idaresindeki otomobil, C.B. idaresindeki 31 UN 193 plakalı sepetli motosiklete çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, otomobilde ve motosiklette bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yol kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY