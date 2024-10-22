Hatay\'da Freni Boşalan Tır Şarampole Devrildi

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Hatay'da park halindeyken freni boşalan tır şarampole devrildi. Kazada tırdan yola nar döküldü.

Kaza, İskenderun- Antakya yolu Belen ilçe merkezi mevkiinde meydana geldi. 31 ADM 279 plakalı Mercedes-Benz marka tır, park halindeyken freninin boşalmasıyla hareket etti ve şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, yolda önlem alarak olayla ilgili incelemelerde bulundu. Kaza sırasında tır şoförü M.İ. araç içerisinde olmamasından dolayı yara almazken, tonlarca nar ise yola döküldü. - HATAY