Hatay\'da Fuhuş İddiası: İdari İşlem Yapıldı

Hatay'da günübirlik evde fuhuş yapan iki kişi hakkında idari işlem yapıldı.

İskenderun ilçesinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla emniyet ekipleri, 7 haziranda günübirlik kiralanan yerlerde denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde fuhuş ile mücadele kapsamında İskenderun Meydan mahallesinde yapılan kontrollerde; C.G. ve A.C. isimli şahısların fuhuş yaptığı tespit edildi. Şahıslar hakkında ilçe emniyet müdürlüğündeki gerekli idari işlemleri yapıldı. - HATAY