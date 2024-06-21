Hatay'da Fuhuş Operasyonu: 3 Şahıstan Birisi Tutuklandı

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Hatay'da fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınan 3 şahıstan biri adli mercilerce tutuklandı.

Hatay'da polis ekipleri kentte huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin çalışması neticesinde; İskenderun ilçesi Savaş Mahallesi'nde para karşılığı fuhuş yaptığı tespit edilen M.E. ve C.İ. hakkında idari işlem yapıldı. Ayrıca gözaltına alınan K.R.'nin Fuhuşa Teşvik suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Şahıs, adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY