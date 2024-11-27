Hatay\'da Hafriyat Kamyonu Otomobile Çarptı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde hafriyat kamyonunun otomobile çarparak metrelerce sürüklediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte seyreden hafriyat kamyonu, park halinden çıkıp sola manevra yapan otomobile çarparak metrelerce sürükledi. Yaralananın olmadığı kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayı gören Taha Yeşil, "Hafriyat kamyonundan kaynaklanan bir kazaydı. Bu yol artık hafriyat kamyonunu taşımıyor. Otomobil park halinde çıkarken kamyonun kör noktasına denk geliyor. Kamyon da arkadan otomobile çarpıyor. Her gün kaza oluyor. Yetkililerin bu konuda bir çözüm bulmasını istiyoruz. Kamyon otomobili sürükledi" ifadelerini kullandı. - HATAY