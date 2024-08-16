Hatay\'da hasarlı 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

3.Sayfa

Hatay'da hasarlı 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Antakya ilçesi Kışlasaray Mahallesi'nde bulunan 5 katlı hasarlı binada meydana geldi. Apartmanın çatısının alevlere teslim olduğu gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızla intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye alevlere müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında evin çatısında hasar oluştu. - HATAY