Hatay\'da Hastane Polikliniklerinde Yangın Çıktı

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Hatay'da Devlet Hastanesi'nde poliklinik olarak kullanılan konteynerlerde çıkan yangını gören eczacı, o anları anlattı.

Yangın, sabah saatlerinde İskenderun Devlet Hastanesi B blokta poliklinik olarak kullanılan konteynerlerde meydana gelmişti. Yangında 3 konteyner de yanarak kullanılmaz hale gelirken, yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansımıştı. Hastanenin yanında eczanesi olan 38 yaşındaki Mustafa Taşkın, konteynerlerin alevlere teslim olduğu o anları anlattı. Eczacı Mustafa Taşkın, "Eczanede otururken aniden dumanların yükseldiğini gördüm. Dumanların arttığını görünce hastaneye doğru koştum. Konteynerlerin yandığını gördüm. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdüler. Yangın anında insanlar panik oldular" dedi. - HATAY