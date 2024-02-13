Hatay\'da horoz dövüştürenlere toplamda 235 bin TL idari para cezası

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Hatay'da horoz dövüştüren 33 şahsa toplamda 235 bin TL idari para cezası uygulandı.

Hatay'da polis ekipleri kentte huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından; 11 Şubat tarihinde Erzin İlçesi Başlamış Mahallesinde 2 şüpheli şahsın çiftliğinde 6 horozu dövüştürdüğünü tespit etti. Ekipler tarafından çiftlik ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda; 6 canlı dövüş horuzu, 6 canlı hayvan taşıma çantası, 2 hassas terazi, 1 bahis defteri ele geçirildi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince hayvan sahiplerine hayvan başına 7 bin 216 TL olmak üzere 3 şahsa toplamda 43 bin 296 TL para cezası uygulandı. Kumar oynayan diğer 30 kişiye kişi başına 6 bin 425 TL olmak üzere toplamda 192 bin 750 TL idari yaptırım cezası uygulandı. Jandarma trafik timlerince 3 araç sürücüsüne toplamda 6 bin 147 TL idari para cezası uygulandı. Söz konusu 6 dövüş horozu Erzin Belediyesi Çevre Koruma ekiplerine teslim edilirken 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - HATAY