Hatay\'da horoz dövüştürenlere toplamda 235 bin TL idari para cezası

Hatay'da horoz dövüştüren 33 şahsa toplamda 235 bin TL idari para cezası uygulandı.
Hatay'da polis ekipleri kentte huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından; 11 Şubat tarihinde Erzin İlçesi Başlamış Mahallesinde 2 şüpheli şahsın çiftliğinde 6 horozu dövüştürdüğünü tespit etti. Ekipler tarafından çiftlik ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda; 6 canlı dövüş horuzu, 6 canlı hayvan taşıma çantası, 2 hassas terazi, 1 bahis defteri ele geçirildi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince hayvan sahiplerine hayvan başına 7 bin 216 TL olmak üzere 3 şahsa toplamda 43 bin 296 TL para cezası uygulandı. Kumar oynayan diğer 30 kişiye kişi başına 6 bin 425 TL olmak üzere toplamda 192 bin 750 TL idari yaptırım cezası uygulandı. Jandarma trafik timlerince 3 araç sürücüsüne toplamda 6 bin 147 TL idari para cezası uygulandı. Söz konusu 6 dövüş horozu Erzin Belediyesi Çevre Koruma ekiplerine teslim edilirken 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - HATAY
CHP'de İstanbul ilçe adaylarının tanıtımı için düzenlenen toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a hizmet için tam yol ileri dedi. CHP lideri Özgür Özel'in toplantıya katılmaması dikkat çekti. İmamoğlu, salondan gelen protesto seslerine karşılık olarak CHP kürsüsüne saygı duyulması gerektiğini belirtti. Toplantıda CHP İstanbul Belediye Başkan Adayları da açıklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Gergin başlayan tanıtım toplantısına CHP lideri Özgür Özel'in katılmaması dikkatlerden kaçmadı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şiddetli yağışa anında müdahale ettiklerini belirterek, metrekareye 300 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü açıkladı. Can kaybının olmadığını belirten Böcek, vatandaşların evlerinden çıkmamalarını rica etti ve sel afetinin üstesinden geleceklerini söyledi.
Didem Soydan, 3 yıllık ilişkisinde aldatıldığını öğrenince eski sevgilisiyle ilişkiye girerek intikam aldığını söyledi. Soydan, kendisini aldatan sevgilisine bu durumu söyleyerek ilişkisini bitirdiğini de belirtti.
Ortaköy sahilinde meydana gelen olayda iki kişi denize düştü. İtfaiye, sağlık ekipleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı olay yerine sevk edildi. Bir kişi kurtarılırken, dalgıçlar diğer kişiyi aramaya devam ediyor.
Sosyal medyada akıl tutulmasına neden olan görüntülere bir yenisi daha eklendi. Babasının hayatını kaybetmek üzere olduğu görüntüleri hesabından paylaşan bir genç kızın videoya "Aşk acısı da neymiş, sizin hiç canınızdan çok sevdiğiniz insan gözünüzün önünde öldü mü?" notunu düştüğü görüldü.
Gelen son zamların ardından akaryakıt fiyatları litre başına rekor seviyelerden satışa sunuluyor. 14 Mayıs seçimlerinden önce 18,58 TL olan motorinin litre fiyatı, dün gece yapılan 2 lira 56 kuruşluk zam sonrasında 44-46 TL aralığına yükseldi. Bu durum, akaryakıt fiyatlarındaki artışı tarihi bir seviyeye ulaştırdı.
Büyükçekmece'de alkollü olduğu iddia edilen bir kadın, yol kenarında ağladıktan sonra çöp konteynerine girmeye çalıştı. Yanındaki bir adamın yardımıyla ayakta kalan kadının bu anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün öğle saatlerinde Kumburgaz Mahallesi E-5 Yanyol mevkiinde meydana geldi.
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