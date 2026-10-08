Hatay'da içinde yolcu olmayan Metro Turizm otobüsü yanarak kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
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Hatay'da içinde yolcu olmayan Metro Turizm otobüsü yanarak kullanılmaz hale geldi

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Hatay\'da içinde yolcu olmayan Metro Turizm otobüsü yanarak kullanılmaz hale geldi
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Hatay'da seyir halindeki Metro Turizm otobüsü, Antakya-İskenderun yolu Maraşboğazı mevkiinde yanarak kullanılmaz hale geldi. Yolcusu bulunmayan araçta sürücü yara almadan kurtuldu; yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı, otobüsün arızalı olduğu belirlendi.

Hatay'da seyir halindeyken alevlere teslim olan yolcu otobüsü kullanılmaz hale geldi. Yolcusu bulunmayan araçta şoförün yangını yara almadan atlattığı öğrendi.

Yangın, Antakya- İskenderun yolu Maraşboğazı Mahallesi mevkiinde yaşandı. Metro Turizm'e ait Mercedes Benz marka yolcu otobüsü seyir halindeyken alevlere teslim oldu. Araç kısa sürede alev topuna döndü. İhbarla bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. İçinde yolcu olmadığı öğrenilen otobüsün arızalı olduğu belirlendi. Sürücünün yara almadan atlattığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA
İskenderunOtomobil3. SayfaİtfaiyeAntakyaOlaylarTurizmUlaşımGüncelHataySon Dakika

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