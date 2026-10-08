Hatay\'da içinde yolcu olmayan Metro Turizm otobüsü yanarak kullanılmaz hale geldi

Hatay'da seyir halindeyken alevlere teslim olan yolcu otobüsü kullanılmaz hale geldi. Yolcusu bulunmayan araçta şoförün yangını yara almadan atlattığı öğrendi.

Yangın, Antakya- İskenderun yolu Maraşboğazı Mahallesi mevkiinde yaşandı. Metro Turizm'e ait Mercedes Benz marka yolcu otobüsü seyir halindeyken alevlere teslim oldu. Araç kısa sürede alev topuna döndü. İhbarla bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. İçinde yolcu olmadığı öğrenilen otobüsün arızalı olduğu belirlendi. Sürücünün yara almadan atlattığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.