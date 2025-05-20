Hatay'da inşaat alanında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın, Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde bulunan inşaat sahasında yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede büyümeden kontrol altına alındı. İnşaatta yaşanan yangından dolayı hasar oluştu. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da İnşaat Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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