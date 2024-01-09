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Hatay'da jandarma operasyonunda narkotik köpeği uyuşturucuyu buldu - Son Dakika
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Hatay'da jandarma operasyonunda narkotik köpeği uyuşturucuyu buldu

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antakya ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda narkotik köpeği sayesinde bazanın içerisindeki valize saklanmış uyuşturucuyu buldu. Operasyonda bin 58 gram metamfetamin, 380 adet captagon uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca ve diğer uyuşturucu malzemeler ele geçirildi. Şüphelilerden 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 kişi tutuklandı.

Hatay\'da jandarma operasyonunda narkotik köpeği uyuşturucuyu buldu
09.01.2024 - 20:43,
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Hatay'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda narkotik köpeği, bazanın içerisindeki valize saklanmış uyuşturucuyu buldu. O anlar kameraya yansıdı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Jandarma ekipleri, 27 Aralık tarihinde Antakya ilçesinde 5 farklı ev ve eklentilerde operasyon gerçekleştirdi. Ekiplerin aramaların sonucunda bin 58 gram metamfetamin, 380 adet captagon uyuşturucu madde, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi ve 8 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelilerden 3 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. Narkotik köpeğinin bir evde baza içerisindeki valize saklanmış uyuşturucuyu bulma anı da kameralara yansıdı. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da jandarma operasyonunda narkotik köpeği uyuşturucuyu buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da jandarma operasyonunda narkotik köpeği uyuşturucuyu buldu - Son Dakika
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