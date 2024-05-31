Hatay'da jandarma operasyonunda uyuşturucu bulunan araçta köpeğin hassas burun anları - Son Dakika
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Hatay'da jandarma operasyonunda uyuşturucu bulunan araçta köpeğin hassas burun anları

Hatay\'da jandarma operasyonunda uyuşturucu bulunan araçta köpeğin hassas burun anları

Hatay'da jandarma ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri operasyonda, hassas burunlu köpeğin araç içinde uyuşturucu bulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Operasyonlar sonucunda ise 7 bin 53 adet captagon, 2 kilo 92 gram metamfetamin, 174 kök kenevir, 122 gram kubar esrar, 10 gram kannabionid ve 7 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

31.05.2024 17:34
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Hatay'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdikleri operasyonda hassas burunlu köpeğin araç içinde uyuşturucu bulduğu anlar kameraya yansıdı.

Hatay'da jandarma ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son 1 haftada uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda toplam 29 şahsın ev, üst ve araç araması gerçekleştirildi. Operasyonlarda 7 bin 53 adet captagon, 2 kilo 92 gram metamfetamin, 174 kök kenevir, 122 gram kubar esrar, 10 gram kannabionid, 7 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 29 şüpheli hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Operasyonda hassas burunlu köpeğin araç içinde uyuşturucu bulduğu anlar kameraya yansıdı. - HATAY

Kaynak: İHA

Jandarma, Kenevir, Hatay, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da jandarma operasyonunda uyuşturucu bulunan araçta köpeğin hassas burun anları - Son Dakika

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