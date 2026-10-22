Hatay'da Jandarma ve MİT'in İHA destekli operasyonunda 11 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da Jandarma ve MİT'in İHA destekli operasyonunda 11 düzensiz göçmen yakalandı

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Hatay\'da Jandarma ve MİT\'in İHA destekli operasyonunda 11 düzensiz göçmen yakalandı
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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 21 Ekim'de Jandarma ve MİT'in ortak İHA destekli operasyonunda yasa dışı sınır geçişi yaptığı belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı. Suriye uyruklu yetişkin erkekler, sağlık kontrolünün ardından GÖKSEM yetkililerine teslim edildi.

Hatay'da Jandarma ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) başkanlığının ortaklaşa düzenlediği İHA destekli operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'ndan alınan anlık istihbari bilgiler doğrultusunda harekete geçti. 21 Ekim tarihinde Yayladağı ilçesi mülki sınırları içerisinde belirlenen bölgeye, Jandarma unsurları ve İnsansız Hava Araçları (İHA) destekli geniş kapsamlı arazi arama ve tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

İHA'lar tarafından arazide adım adım takip edilen ve yasa dışı sınır geçişi yaptıkları belirlenen gruba karşı karadan operasyon başlatan jandarma timleri, Suriye uyruklu 11 yetişkin erkek düzensiz göçmeni saklandıkları yerde yakalayarak gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, yasal sınır dışı işlemlerinin ivedilikle tamamlanması amacıyla Geri Gönderme Merkezi bünyesindeki GÖKSEM yetkililerine teslim edildi. Olayla ilgili tahkikatın geniş çaplı olarak sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
Millî İstihbarat TeşkilatıYayladağı3. SayfaJandarmaSuriyeGöçmenGüncelHataySon Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da Jandarma ve MİT'in İHA destekli operasyonunda 11 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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